Тази неделя любимото шоу “Като две капки вода” започна необичайно. След неочакваното „уволнение“ на Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро миналата седмица, техните места временно заеха нови двама водещи - актрисата с номинация за “Оскар” Мария Бакалова и водещият и продуцент Андрей Арнаудов. След първото изпълнение продуцентът на “Като две капки вода” Магърдич Халваджиян обяви, че е успял да се споразумее с Рачков и Геро и те отново се завърнаха на сцената.

Безкомпромисните имитации отново затрудниха журито в състав Хилда Казасян, Любо Киров, Веселин Маринов и Димитър Ковачев - Фънки, но победата след тяхното гласуване, точките на участниците, менторите и вота на зрителите в NOVA PLAY, отреди първото място на Звезди в образа на Теди Суим. “Още от началото исках просто да те прегърна. Това, което направи, беше изумително”, каза Хилда Казасян за изпълнението на “Lose Control”, с което певецът изправи цялата зала на крака.

Мария Бакалова и Андрей Арнаудов посрещнаха първи на сцената Димитър и Христо в образите на Джордж Майкъл и Елтън Джон. Веднага след това Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро взеха нещата в свои ръце и представиха Александра Лашкова, която слезе от асансьора като Преслава и получи аплодисменти за хита “Лъжа е”. Вениамин вдигна публиката на крака с образа на великия Емил Димитров и обичаната от всички песен “Ако си дал”. Дивна се превърна в голямата световна звезда Уитни Хюстън и разчувства всички с “The Greatest Love of All”. Тази неделя Михаела Филева бе неустоимата актриса Катрин Зита Джоунс с песента от филма “Чикаго” - “All That Jazz”.

Николаос Цитиридис пресъздаде на сцената култовия клип към песента “Ненаситна” на Папи Ханс. Роксана се изправи пред първия си мъжки образ. Тя излезе под прожекторите като Данчо Караджов от легендарната рок банда “Сигнал” и любимата песен на много българи “Може би”. Шоуто завърши с вълнуващото появяване на Иван, на когото Бутонът на късмета отреди да е един от най-обичаните световни музиканти на всички времена - Франк Синатра. Иван събра овациите на всички с “My Way”.

Следващата неделя в 20:00 ч. по NOVA зрителите ще видят нови девет образа, които ще представят звездните участници. Бутонът на късмета отреди Дивна да бъде Бьорк, Цитиридис да изпълни песен на Том Джоунс, Димитър и Христо да имитират Дуа Липа, Александра Лашкова да се превъплъти в Мадона, Роксана да се преоблече като Анастейша, Иван да влезе в света на Dschinghis Khan, Вениамин да танцува и пее като Лили Иванова, Михаела Филева да бъде Ивана, а победителят Звезди да имитира Дивна. Как ще се справят с новите образи и кой ще спечели в следващия епизод на шоуто? – разберете следващата неделя от 20:00 ч. по NOVA.

Миналата неделя временното класиране се пренареди за пореден път, а Вениамин заслужено грабна победата в епизода с безкомпромисната имитация на колумбийското изкушение Шакира и хитовото парче Whenever, Wherever.

Тази вечер участниците за пореден път се изправиха в сериозна битка на имитациите, а на сцената на шоуто зрителите ще видят цяло съзвездие от световни и български изпълнители.

Дуетът на Димитър и Христо откри вечерта с имитация на легендарните британски музиканти Джордж Майкъл и сър Елтън Джон и песента, покорила световните музикални класации Don't Let The Sun Go Down On Me.

„Това са музиканти с изключителна енергия на сцената. Сложни за имитация.“

Елтън Джон написва парчето през 1974 г., но за първи път го изпълнява в дует с Джордж Майкъл 11 години по-късно.

Половин час след като поведе шоуто в компанията на Андрей Арнаудов, Мария Бакалова въртна щафетата на титулярите с думите: „Геро и Рачков са едни от най-добрите водещи в България. И в Холивуд и по целия свят няма такива като тях!“, подчерта Мария Бакалова.

Емблематичното парче на поп фолк дивата Преслава „Лъжа е“ в изпълнение на ослепителната актриса Александра Лашкова вдигна публиката на крака.

„В тази песен поведението на Преслава е секси непукист. Ако не се справя с пеенето, ще заложа на актьорската игра“, сподели тя.

„Госпожице Лашкова, бяхте страхотна! Преслава е една от малкото поп фолк певици, които могат да пеят каквото си искат“, сподели Фънки.

„Това е перфектната имитация“, категорична бе Хилда Казасян.

Една от най-трудните задачи тази вечер се падна на победителят от предходния лайв Вениамин, който се превъплъти в легендата Емил Димитров и изпя една от най-великите български естрадни песни „Ако си дал“. Автор на текста е поетът Иля Велчев.

„За мен е голямо предизвикателство. Ще усетя текста и песента и се надявам да я предам емоционално. Той стои с огромна лекота на сцената и с любов към публиката.“

„Всеки детайл от това, което направи, създаде усещането, че на сцената е Емил Димитров“, сподели Хилда Казасян.

Дивна се преобрази в музикалната звезда, която фигурира в рекордите на Гинес, като певицата с най-мощен глас за XX век, най-награждаваната певица в историята с ангелски глас, който няма как да бъде забравен – Уитни Хюстън. Песента, която й беше отредил Бутона на късмета, бе баладата, докоснала сърцата на милиони хора по света – The Greatest Love of All.

„За мен това е Жената, Певицата, Присъствието!“, сподели Дивна.

Михаела Филева бе неузнаваема в образа на актрисата с ярък музикален талант Катрин Зита Джоунс. С парчето All That Jazz, саундтрак от филма Chicago тя развълнува силно публиката и журито.

„Ще се опитам да мисля повече върху актьорската задача. Малко подцених образа, но ще видим какво ще излезе.“

„Създаваш на живо телевизионен спектакъл. Това е неимоверно трудна задача. Липсваше само малко суинг. Успя да имитираш епохата. Брилянтно!“, сподели Хилда Казасян.

Американският рап изпълнител Teddy Swims и песента Lose Control се оказаха сериозно предизвикателство за Звезди, който не скри затрудненията си при изграждането на образа.

„Изплаших се, когато се видях в огледалото. Изглеждах напълно реалистично“, сподели той.

Образът на поетът, писател и певец Папи Ханс пасна като ръкавица на Николаос Цитиридис, който изпълни с много страст и желание мега хита „Ненаситна“.

„Представям си Папи Ханс като ветеран от сексуалната революция. Основната ми репетиция ще бъде основно кардио. Секс маратоните не са моето нещо“, призна Цитиридис.

„Най-много в твоя образ ми хареса, че успя да го имитираш много достоверно!“

Гласовитият ургаган на поп фолка Роксана вдигна градусите на поетичното настроение в образа на рок легендата Данчо Караджов и песента на група „Сигнал“ покорила музикалните класации „Може би“.

„Аз цял живот съм си мъж в женска кожа“, пошегува се тя.

„Роксана, за мен ти си една страхотна изненада! Много приятно ми стана, че си хванала характерния начин, по който пее“, коментира Фънки.

Последен на сцената на четвърти лайв на „Като две капки вода“ излезе Иван, на когото се падна да имитира неподражаемият Франк Синатра. Песента, която му отреди Бутонът на късмета My Way Франк Синатра поръчва на Пол Анка, а музиката е дело на френския композитор Jacques Revaux.

„Бутонът на късмета разкри един мой недостатък – да съм мрънкач. Вокално ме притеснява всичко. Но ще се постарая много!“

„Наложи ти се да имитираш цяла Вселена. Той почти не пее, а разказва история. Ти не пя като него, но успя да ми въздействаш“, сподели Хилда Казасян.

Редактор: Боряна Димитрова