Екшън трилърът „Неудържим“ спечели безапелационно зрителския вот в шестата седмица на „Великият понеделник“. Режисьорът Тони Скот ще отведе зрителите на опасно пътуване, което ще претърпи неочаквани обрати. Товарът на безпилотен влак – токсични химикали, ще предизвика масова паника, след като от централата губят контрол над него. Ветеран-инженерът (Дензъл Уошингтън) и младият кондуктор (Крис Пайн) ще се окажат единствената надежда на човечеството, което е заплашено от екологична катастрофа. Ще успеят ли да спрат мощната машина преди да е станало късно?

Почитателите на седмото изкуство могат да дадат своя вот на сайта на „Великият понеделник” - https://greatmonday.bg . На 11 август, точно в 21:00 ч. ще стане ясен победителят в шестата седмица на кампанията. По традиция всички, които участват в гласуването, ще могат да спечелят брандирани подаръци, а в края на кампанията един от всички тях ще получи голямата награда – безжична колонка от ново поколение, с която гледането на любимите филми ще се превърне в още по-впечатляващо изживяване.

Редактор: Боряна Димитрова