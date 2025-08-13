Магнум, притеснен от действията на партньорката си, започва да следи Хигинс, за да разбере какво крие. В действителност тя е приела тайна мисия да се внедри в престъпна група от измамници, която се опитва да разкрие тайните на MИ-6. Групировката заплашва да унижощи цялата информация, с която разполага тайната разузнавателна служба. Нещата стигат до връхната си точка, когато тя е принудена грубо да разпитва хавайския си контакт. След като разбира тайната на Хигинс, Магнум най-накрая оказва помощ в случая й.

Междувременно все още разтърсен от смъртта на приятеля си Роби, Рик също трябва да се справи с това, че е възможна мишена, тъй като албанските членове на бандата все още са на свобода. Ще преодолее ли Рик скръбта си и ще започне ли свое лично разследване на смъртта на близкия си приятел, причинена от взрив?

Не пропускайте приключенията на чаровния частен детектив и екипа му тази вечер от 22.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова