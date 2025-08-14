Нападение заради откуп в навечерието на Коледа срещу полицейския участък в Хонолулу принуждава Лия (Шантал Туй) да разкрие пред Магнум и Кацумото ревностно пазена семейна тайна.

Скоро се разкрива, че кибератака срещу полицейския участък е вътрешна работа, след като Лия разкрива, че брат й има връзки с известен мафиотски бос на острова. В процеса на разследването се установява, че мотивът на мафията не са пари. Каква е целта на атаките и могат ли да бъдат спрени?

Междувременно Кейд е отчаян заради влошеното си финансово състояние, но след като Tи Cи, Рик, Куму и други се намесват, за да му купят употребяван камион, мъжът с изненада осъзнава, че винаги може да разчита на приятелите си.

Не пропускайте приключенията на чаровния частен детектив и екипа му тази вечер от 22.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова