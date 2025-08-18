Приключенската екшън комедия „Соник: Филмът“ спечели оспорваната битка в седмата седмица на „Великият понеделник“. Режисьорът Джеф Флауър и актьорите Джеймс Марсдън и Джим Кери ще ни потопят в историята на култовия син таралеж от популярната серия игри на SEGA. За да се откъсне от тези, които преследват силата му, таралежът Соник бяга от света си, за да се скрие на Земята. Той е свръхбърз, може да произвежда електромагнитни импулси, а златните пръстени от неговата галактика му позволяват да отваря портали към различни места във вселената. Соник не иска никой да се възползва от силата му, но поради невнимание, той ще попадне в полезрението на д-р Роботик (Джим Кери), чиято единствена цел е световно господство. Различният таралеж намира убежище в гаража на полицая Том Уашовски (Джеймс Марсдън), но коварният доктор успява да ги проследи и бягството от злото отново изглежда единственото спасение. Дали ще успеят да намерят начин да предотвратят залавянето на Соник и така да попречат огромните сили на таралежа да попаднат при неправилния човек, чиято единствена цел е постигането на световно господство.

Почитателите на седмото изкуство могат да дадат своя вот на сайта на „Великият понеделник” - https://greatmonday.bg . На 25 август, точно в 21:00 ч. ще стане ясен победителят в осмата седмица на кампанията. По традиция всички, които участват в гласуването, ще могат да спечелят брандирани подаръци, а в края на кампанията един от всички тях ще получи голямата награда – безжична колонка от ново поколение, с която гледането на любимите филми ще се превърне в още по-впечатляващо изживяване.

Редактор: Райна Аврамова