Двама нови участници се присъединиха към останалите играчи в романтичното риалити „Диви и красиви“ вчера и нагорещиха обстановката в Палата на любовта. Атрактивната организаторка на събития Радослава привлече сериозно вниманието на част от мъжете, докато фитнес инструкторът Асен направи най-голямо впечатление на Ренета, която е готова да опознае нов човек след разрива в отношенията й с колоритния Марсел.

Провокация на вечерния коктейл променя хода на събитията в „Диви и красиви“

След седмица на емоционално опознаване, днес участниците ще се включат в първата си страстна игра. Горещият уъркшоп ще разкрие при кои двойки има истинска химия. В него някои от сетивата на дамите ще бъдат притъпени, а мъжете ще трябва да засвидетелстват своя интерес с целувка. Ще успее ли всяка от тях да разпознае своя избраник и какви емоции ще предизвика резултатът от играта между двойките?

Първи елиминации и обединение в „Диви и красиви“

Междувременно Джулия и Евгения ще опитат да изговорят причините за спора помежду им. Двете дами със силни характери ще изпитат нужда да разкрият причините за реакциите си, но ще успеят ли да открият път една към друга или напротив – конфликтът им ще се задълбочи?

