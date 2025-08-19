Любовни искри, противоречиви чувства и емоции и дори проява на лека ревност ще разтърсят участниците в новия епизод на „Диви и красиви“ тази вечер от 21:00 ч. по NOVA. След като вчера мъжете и жените имаха възможност да се опознаят за първи път очи в очи в Палата на любовта, първата целувка стана факт.

Въпреки притесненията, Джулия и Божин демонстрираха привличането помежду си, но колко драматично ще приеме Евгения случващото се и възможно ли е да насочи вниманието си към някой от другите мъже? Защо Джулия ще откаже да сподели чувствата си с останалите момичета и може ли това до доведе до разделение при дамите?

Първата сутрин след обединението и еуфорията от коктейла вчера ще остави участниците объркани, но и много развълнувани за предстоящите приключения. Момчетата ще подновят сутрешните си тренировки, към които ще се присъедини и Стефан Попов – Чефо, когото дамите избраха да оставят в предаването вчера. Мъжете ще споделят първите си впечатления от вечерта, както и емоциите, които са изпитали след срещата с дамите.

Междувременно атмосферата при жените ще бъде много по-напрегната след обвиненията на Ванеса, че Ивелина манипулира останалите дами в Палата на любовта.

Вечерта е приготвила неочаквана провокация за участниците, която ще постави на изпитание толерантността им към различните хора. Каква ще е темата на вечерта, на която ще разговарят участниците и ще се обединят или разединят в мненията си?

Не пропускайте да видите в новия епизод на романтичното риалити тази вечер в 21:00 ч. по NOVA.

