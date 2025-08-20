В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:

Десетки жалби на пациенти срещу болници, отчели фиктивни терапии. Има ли лечение само „на хартия“ и точат ли се пари от Здравната каса?

Кризисен щаб в Плевен заради безводието. Ще се намери ли решение и каква е картината в страната?

Колко отпуск е достатъчен за пълноценна почивка? И как да се върнем по-лесно към работа?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 11.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Дарина Методиева