Нов ураган от емоции ще връхлети Палата на любовта тази вечер в „Диви и красиви“. Дръзкото поведение на Марсел отдръпна и новия обект на желанията му – Радослава, която постави граници на ухажването му и го остави в приятелската зона. Междувременно, въпреки опитите, Джулия и Евгения не успяха да изгладят различията помежду си, оставяйки конфликта си неразрешен.

Провокация на вечерния коктейл променя хода на събитията в „Диви и красиви“

През деня предстои оспорвана екшън битка, в която мъжете ще се борят за свободата и сърцето на избраниците си. Наградата за победителя и неговата половинка ще бъде голямо романтично приключение и имунитет, а двама от мъжете ще трябва да се състезават за една от дамите. Кои ще бъдат те и ще успеят ли да я впечатлят?

Първи елиминации и обединение в „Диви и красиви“

Отхвърлени чувства пък ще станат повод за скандал в Палата на любовта, в който двама от участниците ще си разменят остри думи. В името на любовта и щастливите връзки част от дамите в женския отбор ще обмислят и споделят своите стратегически ходове занапред в предаването.

Не пропускайте новия епизод на „Диви и красиви“ тази вечер от 21:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Диви и красиви” може да откриете на сайта на предаването, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил.

Редактор: Райна Аврамова