„Магнум“ издирва изчезнала бременна жена
Изнудване и мистериозна смърт на частен детектив в „Магнум“
„Магнум“ по следите на изчезнал ветеран
„Магнум“ разплита следите на мистериозно дарение в църква
Романтични сънища, изневяра и желание за отмъщение в „Магнум“
„Магнум“ се намесва във вътрешни полицейски разследвания
Гледайте приключенията на чаровния частен детектив и екипа му този петък вечер от 22.30 ч. по NOVA
В епизода на сериала тази вечер Магнум отхвърля молбата на известния криминален бос Оси Шима (Ейджиро Озаки) да намери сина му, но впоследствие разбира, че е отровен и има осем часа да го открие, за да получи антидота. В противен случай ще умре. Контактът му с полицията или Хигинс е забранен, вместо това той е ескортиран от виетнамската бодигардка на Тауър и Шима, Мин, която се оказва полицай под прикритие. Рик, Хигинс и Ти Си принуждават продавача на суши да им посочи доставчика на отровата, който казва, че Шима също няма противоотровата, но знае правилната лаборатория и временно лекарство.
Ще открие ли Магнум следи за връзките на замесените с враждуващата корейска мафия и ще разгадае ли истинските тъмни схеми, заради които е принуден да рискува живота си?
Гледайте приключенията на чаровния частен детектив и екипа му този петък вечер от 22.30 ч. по NOVА.
