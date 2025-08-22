В епизода на сериала тази вечер Магнум отхвърля молбата на известния криминален бос Оси Шима (Ейджиро Озаки) да намери сина му, но впоследствие разбира, че е отровен и има осем часа да го открие, за да получи антидота. В противен случай ще умре. Контактът му с полицията или Хигинс е забранен, вместо това той е ескортиран от виетнамската бодигардка на Тауър и Шима, Мин, която се оказва полицай под прикритие. Рик, Хигинс и Ти Си принуждават продавача на суши да им посочи доставчика на отровата, който казва, че Шима също няма противоотровата, но знае правилната лаборатория и временно лекарство.

Ще открие ли Магнум следи за връзките на замесените с враждуващата корейска мафия и ще разгадае ли истинските тъмни схеми, заради които е принуден да рискува живота си?

Гледайте приключенията на чаровния частен детектив и екипа му този петък вечер от 22.30 ч. по NOVА.

Редактор: Райна Аврамова