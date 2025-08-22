Нямаме повече деца за убиване. След серията инциденти разговор с бащата на Сияна Николай Попов и автомобилния състезател Димитър Илиев.

Корупция с дъх на чалга. Как родата на Христо Въргаловски пробва неуспешно да подкупи МВР?

Седмица след като си казаха „да“. За първи път заедно в студио Торино, жена му Сара и малката Алиса.

Темите и гостите в предаването тази събота от 7.50 до 10.00 ч. по NOVA.

