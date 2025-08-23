От другата страна. Кой отвлече наглите? Специално криминалният психолог Тодор Тодоров.

Треска за евро. Вдигат ли се цените, за да излезе сметката след превалутирането?

Човекът срещу системата. Ще сложи ли властта край на водната криза в Плевен?

Една очаквано добра комбинация: Валери Божинов и Deep Zone Project заедно за децата.

Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.50 до 10.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова