В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Райна Асалийска от Петрич.

В началото Райна започна с кутия номер 5, но я смени за номер 18 при първата оферта на Банкера и остана с нея до края на играта, като отказа още една смяна. Смело и решително тя отваряше кутиите, а офертите от 2000 лв. и 3000 лв. не я изкушиха. В края на играта, когато останаха само три неотворени кутии, Райна получи оферта от 8000 лв. Но сумите в кутиите я накараха отново да продължи и да откаже и това предложение.

В тях се криеха 1500 лв., 15 000 лв. и цели 50 000 лв. С избора на последната кутия, тя се раздели с 15 000 лв. и финалът я постави пред последното важно решение, което трябваше да вземе в своята игра. Дали да приеме сигурните 20 000 лв., които Банкерът предложи като последна оферта или да рискува и да играе за 50 000 лв. Тя реши да приеме сигурната оферта и това се оказа най-правилното решение за нея. В своята кутия, която продаде на Банкера за 20 000 лв., откри само 1500 лв. Чудесен финал на играта на Райна, която тя изигра по най-добрия начин и успя да надхитри Банкера.

