В епизода на сериала тази вечер Томас все още се възстановява след отравянето си от Якудза, когато Нора Симънс го наема заедно с Хигинс да открият изчезналия ѝ син Райдър, който е извън релси след смъртта на баща си. Синът й е главен заподозрян, според записи от охранителни камери, за бомбен атентат, причинил три смъртни случая и над двадесет ранени жертви. Майката иска да се увери, че синът й ще бъде арестуван „безопасно“. Магнум никак не е доволен да предаде детето й, което се е крило в продадената яхта на покойния си баща.

Междувременно Куму и Рик помагат на Ти Си да се справи с гузната си съвест, след като се натъква на тръпка от миналото.

Редактор: Райна Аврамова