Гледайте тв играта този вторник от 18.00 ч. по NOVA
В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Йоана Павлова от Перник.
Играта си, Йоана започна с кутия номер 24. Отказа първата оферта от 2500 лв. и следващата за смяна на кутиите, но в средата на играта, когато отново получи възможност да смени, размени кутия 24 за кутия 1. За съжаление отвори всички големи суми и в последните три кутии останаха 10 лв., 50 лв. и 750 лв. Йоана прие предложената от Банкера нова оферта за смяна и си върна номер 24, а с последния избор на кутия реши да провери съдържанието на номер 1 и откри там 50 лв. След като си върна кутията с която излезе, Йоана остана с нея до финала, а тя й донесе печалба от 10 лв. Скромен завършек на нейната игра, в която късметът беше на страната на Банкера и той успя да запази парите си за следващия участник, който ще се изправи срещу него за голямата награда.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” този вторник от 18:00ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
