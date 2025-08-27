В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Георги Ангелов от Две Могили.

Георги започна играта си с кутия номер 13, но бързо смени фаталното число с номер 24. Веднага провери съдържанието на кутията и разбра, че в нея са скрити 5000 лв. Надявайки се да е разменил тази сума с някоя от останалите по-големи, той отхвърли оферти от 2300 лв. 1000 лв. и 2000 лв. Но кутиите с големите печалби изчезваха една след друга и когато останаха само три неотворени, Георги разбра, че номер 24 няма да му донесе голяма печалба. В тях се съдържаха едва 0,01 лв., 250 лв. и 500 лв. За щастие успя да открие кутията с монетата и след като отказа последните оферти на Банкера за смяна, той видя и съдържанието на своята кутия. Там имаше 250 лв., които бяха наградата на Георги и с които завърши участието си в „Сделка или не“.

Редактор: Райна Аврамова