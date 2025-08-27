Всички участници в любовното риалити „Диви и красиви“ получиха възможността да зададат анонимно въпроси към останалите. Това ще разкрие какво най-силно ги вълнува във връзката с избрания партньор или в отношенията в Палата на любовта. Вечерта на откровенията ще отключи сериозни съмнения сред някои от двойките, а въпросите ще извадят на повърхността дълго крити чувства и симпатии. Ще бъдат ли всички напълно откровени или някои от тях ще предпочетат да замълчат? Коя от дамите ще се окаже в любовен триъгълник?

Водно предизвикателство разделя участниците по двойки в „Диви и красиви“

Част от оформилите се двойки трудно ще понесат загубата във водния баскетболен сблъсък. Това ще доведе до разговори за стратегически подход към игрите, както и напрежение в разговорите. Победителите в изпитанието - Джулия и Божин ще се насладят на романтично приключение и ще имат достатъчно време, за да обсъдят връзката си. Защо студентката ще се усъмни в намеренията на някои от другите участници спрямо тях и щастлива ли е с избора на партньор, който е направила? Колко опасни ще се окажат въпросите относно тяхното бъдеще?

Редактор: Райна Аврамова