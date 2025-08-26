Жените и мъжете в „Диви и красиви“ ще бъдат подложени на ново изпитание, което ще провери как се справят по двойки. Басейнът ще се окаже тесен за спортния хъс на участниците, а победителите ще получат награда от водещата Маги Томова, която ще им осигури така нужното време насаме. Една от дамите обаче ще се превърне в страничен наблюдател и няма да участва. Защо?

Елиминационната церемония разтърсва Палата на любовта в „Диви и красиви“ тази вечер

Хавайското парти поднесе огромна изненада за обитателите на Палата на любовта – към тях се присъединиха моделът Елвира и културистът Атанас. Двамата веднага привлякоха интереса на останалите, а атлетичният търговски представител направи и първите си крачки към дамите, които го привлякоха. Тази седмица жените ще се борят да получат гривна от мъжете. Ще превърне ли това културиста в обект на внимание от страна на представителките на нежния пол, които все още не са открили подходящия партньор?

Мъжка екшън битка за свободата на дамите в „Диви и красиви“

Актьорът Стефан Попов-Чефо също няма да си губи времето и ще потърси контакт с Елвира. Любопитен факт от биографията й ще го изненада много и ще го привлече още по-силно към нея.

Ще се появят ли пропуквания сред сформиралите се двойки, след появата на новите участници? Какви невиждани до момента страни ще покажат участниците по време на водното предизвикателство?

