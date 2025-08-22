Сутринта след шумното каубойско парти е приготвила близост и положителни емоции за част от участниците в романтичното риалити „Диви и красиви“. За други обаче утрото ще бъде момент за равносметка и търсене на допирни точки с някои от свободните играчи.

Мъжка екшън битка за свободата на дамите в „Диви и красиви“

Междувременно след като Стефан Попов – Чефо спечели възможността да отиде на романтично приключение извън къщата с Радослава, двамата ще прекарат следобеда с езда и романтична вечеря. На нея ще обсъдят събитията от изминалата вечер и конфликта, който се разигра между чаровната организаторка на събития и Марсел. Какво ще последва и има ли причина някой да е променил намеренията си спрямо другия?

Провокация на вечерния коктейл променя хода на събитията в „Диви и красиви“

Обединението донесе на участниците седмица, изпълнена с бурни емоции, неочаквани обрати и изпитания в Палата на любовта и тази вечер e време за нова елиминационна церемония. На нея ще бъдат изречени остри думи, а градусът на напрежението ще се покачи с обвинения и неочаквани признания, които ще разтърсят някои от участниците. Какво ще се случи и кой ще напусне предаването?

