Размяна на провокативни въпроси и изненадващи отговори поставиха участниците в неочаквано трудни ситуации. Нарушената комуникация между Радослава и мъжете зае централно място по време на Вечерта на откровенията. Въпреки многократните им опити да достигнат до нея и да я опознаят, тя не допусна никой до себе си. Водещата Маги Томова, която е любовен предводител на участниците в това приключение, реши, че Радослава няма място в Палата на любовта, защото не е показала, че е отворена да открие истински чувства. Така организаторката на събития бе отстранена от „Диви и красиви“.

Анонимни въпроси променят всичко в „Диви и красиви“

Възможността анонимно да зададат въпроси един към друг позволи на мъжете и жените да получат отговори, които да им дадат яснота за бъдещето им в риалитито. Отношенията на Джулия и Божин засегнаха темата за искреността и скритите чувства в играта. Моделът Елвира отказа да признае пред всички кои от мъжете са обект на нейното внимание. Ванеса се оказа в центъра на любовен триъгълник, след като Стефан Попов-Чефо призна, че тя отговаря на представите му за жена, с която да продължи живота си.

Водно предизвикателство разделя участниците по двойки в „Диви и красиви“

Случилото се по време на Вечерта на откровенията резонира в последващи разговори сред оформилите се двойки. Много от дамите не бяха доволни от отговорите, които чуха от половинките си относно чувствата, които имат към тях. Един от мъжете прояви нужната смелост да поговори с избраницата си, за да разбере ще получи ли шанс да й покаже, че е достоен за нея.

Атмосферата в предаването се променя, защото предстои съдбоносна битка за гривните на любовта. Жените ще бъдат подложени на изпитание, а една ще напусне риалити формата. Любовната надпревара ще бъде ожесточена, но за коя от тях ще бъде последна? - не пропускайте да видите в предстоящите епизоди на „Диви и красиви“ от 21:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова