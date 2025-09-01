В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Николай Колев от Габрово.

За своята игра, Николай беше изтеглил кутия номер 9. Той я замени с номер 7, когато получи тази възможност с първата оферта на Банкера. След това отказа 2000 лв. и 1000 лв. и още едно предложение за смяна. Но отказвайки офертите загуби и всяка възможност да спечели по-голяма печалба. В последните три кутии останаха едва 0,01 лв., 500 лв. и 750 лв. Реши отново да смени кутията си и взе при себе си номер 8. Последната кутия, която избра да отвори беше тази, с която започна – номер 9 и в нея откри 500 лв. Останаха му две последни кутии – номер 7, която избра в началото и номер 8, която взе в края. В едната имаше монета, а в другата 750 лв. Прие офертата за смяна и си върна номер 7, а това се оказа най-правилното решение. В нея откри 750 лв. Николай завърши играта си в „Сделка или не“ щастлив, че се е отървал от монетата и въпреки, че не успя да спечели голяма печалба, той направи най-добрия избор в последния момент.

Редактор: Боряна Димитрова