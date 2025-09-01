Шеф Манчев влиза в творческото заведение ресторант „Харизма“ в София по покана на млада и артистична двойка - собствениците Йонко и Анастасия. Те, освен бизнес партньори, са такива и в живота. Тя е актриса, а той - музикант и човекът „всичко“ в заведението. Основната идея на общия им бизнес е да съчетаят изкуството и храната и по този начин да увеличат приходите си. Персоналът се състои от двама готвачи и една сервитьорка, която помага само при наличието на повече работа. Менюто на ресторанта се отличава с артистични имена на ястията, но въпреки концепцията и усилията на управителите, няма достатъчно посетители. Финансовото положение е буквално „на ръба“ и за собствениците е важно бизнесът да потръгне, но за готвачката Гергана е от решаващо значение. Тя преживява трагедията да загуби съпруга си и оттогава работното място е и дом за нея и дъщеря ѝ.

Решен да помогне, шеф Манчев се захваща с мисията да разбере къде е ахилесовата пета на арт ресторанта. С отварянето на менюто е учуден от нестандартните имена на ястията, а при пристигането им установява, че презентацията им изобщо не отговаря на наименованията. Кошмарът продължава със сервирането на прегоряло блюдо, на което за капак липсват съставки, описани в менюто. В кухнята положението е катастрофално - голяма част от използваните продукти са замразени и няма заготовки. При няколко поръчки наведнъж настава пълен хаос, необходимите продукти се вадят от фризера в последния момент, а готвачите изпадат в паника.

