В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Стефан Георгиев от София.

Стефан излезе с кутия номер 4, която бързо смени още при първата оферта на Банкера. Той взе при себе си кутия номер 7. За съжаление вече беше разкрил кутиите с двете най-големи суми, но се надяваше с тази смяна да привлече някоя от останалите по-сериозни суми. Смело отхвърли следващите оферти от 2000 лв., смяна на кутиите и 2500 лв. Банкерът се опита да го изкуши и с 3000 лв., но Стефан отново отказа предложението му. Когато в играта останаха само три кутии със сумите 2500 лв., 12 500 лв. и 20 000 лв., той получи още по-изкушаваща оферта от 6500 лв. Стефан реши да рискува отново да отвори още една последна кутия. Избра да провери какво е съдържанието на кутията, която размени в началото и с изненада откри в нея 20 000 лв. Разбрал, че е направил грешка, Стефан реши да сложи край на играта си и този път прие предложените 6000 лв., които бяха и последната оферта на Банкера. В края на играта, в кутията пред себе си, Стефан видя 2500 лв. и това донесе широка усмивка на лицето му. Въпреки че беше разменил голямата сума в неговата кутия за доста по-малка, той си тръгва с добра печалба от 6000 лв.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова