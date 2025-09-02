Припомнете си как в „Кошмари в кухнята“ нервите на шеф Манчев са опънати до краен предел в ресторант във Видин, който предлага екзотични ястия директно от фризера. Каква е причината за емоционалните сблъсъци зад печката, проследете в епизода на предаването само по NOVA.

Александър и Сашка са партньори в латино танците и в бизнеса. Двамата са собственици на „Кадифе – bar & dinner”. Визията им за развитие на ресторанта се простира от модерния интериор до екзотичните ястия в менюто, които преминават от класическа италианска пица, през сръбска скара и стигат до Далечния изток с японско суши.

Екстравагантен главен готвач с неповтарящи се презентации на класически рецепти, липса на отношение към продуктите, компромиси с качеството на храната, разпилян персонал – това са само малка част от причините, поради които собствениците на ресторанта търсят помощта на шеф Манчев.

Редактор: Боряна Димитрова