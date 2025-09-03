В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:

Мистерията със самолета на Урсула фон дер Лайен и изгубения GPS сигнал влиза в парламента. На живо ще проследим изслушването на Росен Желязков в зала и коментарите от кулоарите.

Бюджет в евро. Разговор с Любомир Дацов за финансовата стабилност на държавата ни.

Опозицията поиска оставката на вицепремиера Атанас Зафиров заради визитата си в Китай. Отзвукът от мегапарада, на който присъстваха Путин и Ким Чен Ун – коментираме с международните наблюдатели.

