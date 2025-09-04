-
„На кафе“ се завръща с нов сезон в понеделник по NOVA
-
"Съдебен спор" заради липса на електричество
-
Необратими раздели и сложни стратегически ходове в „Диви и красиви“
-
Шеф Манчев срещу собственик със самочувствие в "Кошмари в кухнята"
-
Доверие в съдбата в "Сделка или не"
-
Шегаджийски срещу Захови в "Семейни войни"
Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в петък
В "Социална мрежа" на 5 септември от 15:20 ч. очаквайте:
Предизвикателното поведение на тийнейджърите: подражание, необходимост или просто хормони. Как работят правилата и ограниченията?
Отново на музикалната сцена: певицата Тони, която вярва в чудеса и помага те да се случват. Как се справя с игрите от близкото минало – в рубриката „Предизвиквам те…“ с Деси Жаблянова
Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.
Последвайте ни