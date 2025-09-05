В епизода на "Шеф под прикритие" тази вечер от 20.00 ч. по NOVA регионалният мениджър за Западна България на "Профилинк" – Илия Хаджиев, влиза инкогнито в компанията производител на PVC продукти, за да почерпи информация от първа ръка за вътрешната атмосфера, мотивацията на служителите и производствения процес.

Илия е търговец, започнал работа в компанията преди 10 години като общ работник и постепенно достига до позицията регионален мениджър за Западна България. Изпълнителният директор на компанията Йордан Фиданов е ежедневно в производствената база и е разпознаваем от служителите и за да е успешно участието в "Шеф под прикритие", той се доверява на по-малко познатия регионален мениджър. Стартирайки преди 25 години с трима души, днес компанията разполага с 500 служители, 20 складови бази и е успяла да спечели доверието на пазарите в над 30 държави, за които изнася продукция.

За да няма съмнения, служителите във фирмата са информирани, че се подготвя филм за обучение и набиране на нови колеги. Още първия ден Илия Хаджиев се сблъсква със суровата реалност - като водещ търговец той смята, че познава в детайли принципите на производството, но се оказва, че има голямо разминаване между неговите представи и реалността. Налага му се да премине инструктаж за безопасност и основни принципи при работа с машина за профили, с който се справя едва на четвъртия път, благодарение на търпеливия си обучител.

Шефът под прикритие се среща и с принципен служител, чиито методи на обучение му напомнят за казармата. Друг ще го възмути с лежерността си, а най-младата дама в един от цеховете – бивша шивачка на детски дрехи и играчки, ще даде на Илия първи урок по шиене на машина. Тя ще разкрие и много любопитния метод, чрез който се мотивира да даде най-доброто от себе си в работата.

Как ще се приеме разкритието на колегата – шеф и какви са изводите за мениджмънта на компанията – гледайте този петък от 20.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова