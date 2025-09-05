-
В "На Фокус с Лора Крумова" на 7 септември очаквайте
-
„Граница през душите“ в „Темата на NOVA“
-
Скромна печалба в "Сделка или не"
-
Мениджър на компания за PVC профили започва от нулата в производството в "Шеф под прикритие"
-
В "Социална мрежа" на 5 септември ще видите
-
„На кафе“ се завръща с нов сезон в понеделник по NOVA
Церемонията по раздаване на гривните на любовта ще остави траен отпечатък върху всички
Смях, сълзи и болезнени откровения очакват двойките в Палата на любовта. Драматична развръзка ще бележи остатъка от вечерта на всички участници. Мъжете ще трябва да направят своя избор веднага, след като получиха гривните на любовта от дамите. Кои от жените ще бъдат застрашени от отпадане?
Драматичен обрат остави двама мъже извън „Диви и красиви“
Нощта за Джулия и Ники ще завърши в страстния апартамент, където те ще продължат да се опознават. Какъв ще бъде за тях финалът на този наситен с емоции ден?
Необратими раздели и сложни стратегически ходове в „Диви и красиви“
Ново предизвикателство ще накара участниците да говорят от душа. Ще успеят ли в една дума да обобщят всичко, което са научили за себе си в " Диви и красиви"?
Болезнена размяна на реплики ще хвърли светлина в отношенията между Лора и Атанас. Как той вижда бъдещето им и с кои участници ще се опита да изгради стратегия, която да ги изведе до финала?
Гледайте в епизода на романтичното риалити тази вечер от 21.00 ч. по NOVA.
Всичко за “Диви и красиви” може да откриете на сайта на предаването, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни