Смях, сълзи и болезнени откровения очакват двойките в Палата на любовта. Драматична развръзка ще бележи остатъка от вечерта на всички участници. Мъжете ще трябва да направят своя избор веднага, след като получиха гривните на любовта от дамите. Кои от жените ще бъдат застрашени от отпадане?

Драматичен обрат остави двама мъже извън „Диви и красиви“

Нощта за Джулия и Ники ще завърши в страстния апартамент, където те ще продължат да се опознават. Какъв ще бъде за тях финалът на този наситен с емоции ден?

Необратими раздели и сложни стратегически ходове в „Диви и красиви“

Ново предизвикателство ще накара участниците да говорят от душа. Ще успеят ли в една дума да обобщят всичко, което са научили за себе си в " Диви и красиви"?

Болезнена размяна на реплики ще хвърли светлина в отношенията между Лора и Атанас. Как той вижда бъдещето им и с кои участници ще се опита да изгради стратегия, която да ги изведе до финала?

Гледайте в епизода на романтичното риалити тази вечер от 21.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова