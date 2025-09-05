Една от най-емоционалните дами в „Диви и красиви“ напусна романтичното риалити, след като нейният партньор в играта даде своята гривна на друга жена. Това сложи край на пътя на Евгения към любовта в предаването. Тя беше изпратена от всички участници с аплодисменти и сълзи в очите.

Отношенията й с тенис треньора Николай Масурски претърпяха пълен обрат, след като той се отдръпна от нея с мотива, че не усеща взаимност от нейна страна и вижда прекалено много различия помежду им. Масурски избра да даде гривната на любовта на Елвира, като по този начин заяви интереса си към нея пред всички.

Във финалния етап на любовната надпревара регламентът позволява към големия финал да продължат единствено участници по двойки. Само заедно, те ще могат да стигнат до победата, а тя зависи изцяло от зрителите на NOVA, които могат да гласуват за своята двойка фаворит в приложението NOVA PLAY.

След полярните емоции по време на церемонията, заедно напред продължават Ванеса и Марио, Джулия и Николай, Ивелина и Атанас, Лора и Радослав и Елвира и Масурски. Игра на откровенията позволи на двойките да се освободят от всички натрупани негативни емоции в Палата на любовта и да споделят какво са научили. Колко от тях усещат, че са успели да изградят истински отношения с партньора до себе си и вярват ли, че могат да спечелят любовното риалити?

