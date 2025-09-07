„Игри на волята“ ще завладее ефира на NOVA от 8 септември. Това ще бъде седмият сезон на предаването, а дали свещеното число 7 ще окаже влияние и на участниците и на водещите Ралица Паскалева и Павел Николов, провериха Иван Кънчев и Йордан Илиев.

Едно от най- мистичните числа. 7 е числото на късмета, 7 са смъртните грехове, а седмицата е символ и на завършеност.



Седем. Колкото са и Седемте чудеса на света. Седем, колкото са и сезоните на най- чаканото предаване в българския ефир – „Игри на волята“.



Павка, стоим на Дуранкулак. На брега. Едно място, което е познато за теб. Ти си водещ в седмия сезон, а числото седем знаем е натоварено с ужасно много символика. Какво за теб е седмицата?

Знаеш ли, единствените ми колебания за участието ми в сезон 6 бяха свързани с номера. Защото още от малък седмицата е щастливото ми число. Бях на 10 или на 11 годино, когато чух Тупак Шакур за първи път, а неговото любимо число е било 7. И влизайки тук, си казах, каквото и да ми се случи в сезон 6, в сезон 7 ще да ми е по-добре. Щях да имам повече късмет. Виж какво нещо е съдбата. Ето ме в сезон 7, на място, на което никога не съм си представил, че ще бъда.



„Със сигурност има някаква доза късмет. С това, кой ще се паднеш в отбор, как ще се стекат нещата в социалната игра, на Арената и така нататък. ……..Късметът е така – златният прашец, който може да ти духне в платната, да отплаваш на по-хубаво пристанище. Но иначе, „Игри на волята“ изисква много сериозни качества. Много тренировки, много хъс, много воля. Много подготовка, за да можеш реално, когато дойдеш тук, после да не те е срам да се гледаш по телевизията“, разкрива водещата Ралица Паскалева.



„Има един невероятен филм с Брус Уилис и Джош Хартнет, казва се „Късметът на Слевин”, където е много хубаво показано, как късметът е последното нещо, на което трябва да разчиташ. Разчитай на плана, на стратегията, разчитай на себе си, но късметът в един момент ще дойде, ще кацне на рамото ти, ще те подпре, но никога не го очаквай“, допълва Павел Николов.

Ти си гласът, който стои за всяка битка, следиш всяко движение на всички, които са на Арената Какво виждаш в хората, които тази година сте събрали? По-силни ли са от вас?

Изключително ми е странно, почти сюрреалистично да гледам в момента тези участници, тези войни на Арената, как идват, как ни срещат с Ралица и да знам толкова добре, какво минава в мислите им.

Но не ми отговаряш, дали са по-силни от вас?

Избягвах въпроса, защото ми се струват, честно казано, малко по-силни, малко по-добри, малко по-подготвени. Но, виж, седми сезон сме вече, толкова много знаят всички кандидати за това шоу, за това предаване. И, често казано, би било неуважително тук да дойде неподготвен и незнаещ нищо човек.



Тази година, в сезона на седмицата, се очакват истински обрати още в първите 7 дни.



„Ами защото това е седмия сезон. Ние се стараем всеки един сезон да надграждаме и да правим нови различни неща. И аз съм изключително развълнувана, защото моето любимо място в това предаване е именно Съвета, а той е толкова различен, толкова мащабен, толкова шарен, пъстър и много по-различен от това, което сме виждали до този момент. И също така да ти кажа, че ти си може би първият външен гост, освен племената, които идват тук“, споделя Ралица Паскалева.



Това е мястото, на което ще се пренареждат картите, на което отново ще се променят съдби и на което Ралица Паскалева ще бъде в главната роля.



Истината е, че аз в „Игри на волята“ съм 100-200 жени различни от това, което съм в живота. „Игри на волята“ е нещо много екстраординарно. Случват се много фантастични неща. Тук имаме грошове, имаме номинации, племенен съвет, огън, всякакви различни неща, които няма как да се случат в реалния живот.



Ралица, нещо странно случвало ли се е сега тук?

Всяка вечер се случват странни неща, особено тук на този съвет, защото ние сме в момента на нова локация…….Тук комарите са просто гладни и жадни за кръв. Освен всичко друго, освен комарите, идват доста други обитатели. Чувам чакали, жаби. Преди два дни дойде язовец, който вече си има името Язон, поради тази причина. Буквално ето тук влезе в краката ми. Признавам си, подскочих около два метра от този трон. Запазих обаче самообладание. След 10 секунди седнах, казах, това е моят слуга Язон. Вчера пък имах мишка. Така че много различни неща се случват.



Павка, Когато хвърляш зарове, какво ти се пада? Хвърляш ли често?

Пак се връщам на късметът на Слевин. Хвърлям зарове, но обичам когато са нагласени. Обичам да знам какво ще се падне.

А преди година, очакваш ли точно по този начин да ти се наредят, да ти се паднат двете шестици?

Бога ми, не. Най-хубавото на сезон 7 е, че никой не може да номинира Павката.

Стартът на новия сезон на „Игри на волята“ е точно в 20.00 ч. на 8 септември по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова