В "Социална мрежа" на 9 септември от 15:20 ч. очаквайте:

След поредния случай на простреляна жена от съпруга си, темата за домашното насилие продължава да е „табу“! Работят ли мерките за превенция и защита?

„За един чист живот“: безплатна телефонна линия помага на зависими тийнейджъри, а родителите им получават насоки как да се справят с проблема.

Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Ивайла Митева