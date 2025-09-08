-
„Игри на волята“ – сезон 7: Всичко е различно
„На кафе“ с Краси Балъков, Китодар Тодоров, Илияна Коджабашева и Христо Петков
"Пресечна точка": За разединението около Съединението и българския финал на US Open
Цяло племе отпада още на старта на “Игри на волята” 7 тази вечер
„Игри на волята“ – сезон 7 стартира тази вечер с нов водещ, нов съвет, нови правила и нови трасета
Чудесно решение в "Сделка или не"
Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в понеделник
В "Социална мрежа" на 9 септември от 15:20 ч. очаквайте:
След поредния случай на простреляна жена от съпруга си, темата за домашното насилие продължава да е „табу“! Работят ли мерките за превенция и защита?
„За един чист живот“: безплатна телефонна линия помага на зависими тийнейджъри, а родителите им получават насоки как да се справят с проблема.
Редактор: Ивайла Митева
