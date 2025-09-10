Тази вечер предстои първата голяма битка от заключителния етап в „Диви и красиви“. В него участниците не се състезават сами, а рамо до рамо със своите половинки. Победителите днес ще бъдат възнаградени с голямо романтично приключение с яхта, посещение на „страстния апартамент“ и най-важното – имунитет за предстоящата церемония по раздаване на гривните на любовта. Елиминациите ще се случват по двойки, а за тези, които изгубят, ще остане горчивината от поражението и притеснението за бъдещето им в предаването. Гривните са в ръцете на момичетата, а една двойка ще отпадне завинаги от романтичната надпревара.

Опасни стратегически ходове на крачка от полуфиналите в „Диви и щастливи“

Бързина, координация и добър синхрон ще бъдат необходими на партньорите, за да се справят с предстоящото водно изпитание. Кои двойки ще докажат, че са добър тандем? Междувременно зародили се топли чувства ще накарат Атанас да потърси съвет от приятеля си Асен и да покани обекта на своите желания на откровен разговор.

Ще се окажат ли истина твърденията на Ренета, че двете с Ивелина са способни да разкрият и разтрогнат всяка една фалшива двойка в Палата на любовта? Коя дама ще бъде определена като „ябълка на раздора“ и коя двойка ще напусне любовното риалити на крачка от полуфиналите?

Гледайте в епизода на „Диви и красиви“ тази вечер от 22:00 ч. по NOVA.

Зрителите на NOVA избират победителите в романтичната надпревара. Гласувайте за двойките в приложението NOVA PLAY вече е активно.

Редактор: Боряна Димитрова