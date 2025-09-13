-
-
-
-
-
-
За втора поредна година фондация Art By The Sea и община „Поморие“ превръщат града в културна сцена
Тридневното събитие, което започна снощи, събира музиканти, художници и филмови творци, които обещават да подарят на жителите и гостите на Поморие едно незабравимо преживяване в края на летния сезон.
„Започнахме експериментално миналата година и смятаме, че в Поморие има място за изкуство и култура в края на лятото. Целта ни е това да се превърне в една хубава традиция. Идеята на фестивала е да удължим сезона. Министерството на туризма тази година предприе кампания „Дълголятие“. Ние сме част от тази кампания. Вярваме, че нашето Черноморие може да се превърне в сцена на изкуството и на културата“, поясняват организаторите.
Стартът бе даден в петък вечер с концерт на легендите от „Уикеда“, който за първи път свириха от плаваща сцена – корабът „Кук“, който акостира близо до брега, така че зрителите да могат да се насладят на концерта от крайморската алея „Яворов“ в близост до известните морски фонтани.
Вторият ден от фестивала ще предложи арт кино – смесица от джаз и рок. Вечерта ще завърши с връчване на награди за специален принос в културата на морския град.
Фестивалът ще бъде закрит с класическа музика под открито небе.Редактор: Боряна Димитрова
