Сериозни препятствия застават на пътя на Завоевателите, Лечителите и Феномените по пътя към трите територии в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Локациите ще бъдат разпределени след оспорвано съревнование между враждуващите племена, а силата, съобразителността и логическата мисъл на участниците ще излязат на преден план. В битката ще се включат още новото попълнение на Сините Траян и новодошлият при Жълтите от Благото - Георги.

"Игри на волята" посреща нови воини на Арената в извънреден епизод тази вечер

Завършилият втори в кастинг предизвикателството Мирослав ще се запознае отблизо с тежката условия на живот на останалите бедстващи от племето на Победителите, както и обитаваната от тях територия.

Преди ожесточените сблъсъци на Арената обаче ще бъдат избрани и новите капитани на отборите. Програмистът Иван вече заяви себе си като желаещ да поведе Зелените, но дали тази негова инициатива ще бъде уважена от съплеменниците му? Междувременно разкритията на актрисата Моника за съществуващите лагери и коалиции в Резиденцията ще доведат до изненадващо развитие.

Кой ще се радва на удобства и кой ще спи под открито небе, гледайте в следващия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова