Днес в Интер Експо Център започва Кошер 2025, най-голямото бизнес събитие в България, което тази година обединява хиляди участници, стотици компании, десетки лектори и панелисти в рамките на двудневен фестивал на възможностите, идеите и партньорствата.

Събитието е организирано от Тук-Там и предлага уникален формат с три основни направления, Leaders & Trends, B2B & Networking и Career & Growth, които превръщат Кошер в пресечна точка между бизнес, визия и личностно развитие.

В рамките на два дни София става сцена на вдъхновяващи разговори, нови професионални срещи и реални възможности за растеж. Кошер събира хора с опит и хора в търсене, лидери и новатори, компании и общности – всички обединени от вярата, че когато се срещнем, можем да създадем нещо по-голямо от нас самите.

Повече информация за събитието специално за „Социална мрежа“ по NOVA News разказва репортерът Деси Жаблянова. Тя се включва от един интерактивен куб, събрал на едно място технологии и изкуство, където разговаря с организатора Десислава Манова.

„Тази година отново Кошер 2025 събира най-интересните хора от индустрията и бизнеса на едно място. Програмата е разделена в три направления, за да улесним хората да открият това, което е най-ценно за тях. Например кариерна част, за хората търсещи бизнес контакти и нови смислени връзки, инвеститори, съмишленици, партньори и всичко, което би им било полезно, за да върви бизнеса им напред. Имаме и интересни лектори и в момента има лекция със Славена Родинова, притежаваща ферма залюти чушки в България, а в другата зала е Иван Александров, който ръководи една от най-бързоразвиващите си вериги за доставки на храна по домовете. Денят ще завършим с Рут Колева, която ще говори за музиката в бизнеса, а на другата сцена ще говорят Тенко Николов и Елвин Гури за това как създаваме световни бизнеси в страната ни. Най-хубавото е, че програмата не приключа днес, а утре ще ви очакваме в „Топлоцентрала“, където ще видите интересни и интерактивни работилници и сцена за отворени дискусии, където публиката също ще може да коментира различни теми с лекторите. Идеята на „Кошер“ са ценните контакти“, разкрива повече детайли за събитието Десислава Манова, експерт в Сдружение „Тук-Там“.

„Искаме да покажем, че в България и българския бизнес се случват интересни неща. The Cube - 4-метров LED куб с интерактивни преживявания, както и над 150 щанда с работодатели. На Кошер показваме най-интересните иновации, които се случват именно в страната ни“, допълва Десислава.

Днес Кошер заема ключово място в календара на събитията в страната, не просто заради мащаба си, а заради духа, който носи. В центъра му е една общност, която вярва в силата на връзките, смисъла на знанието и потенциала на всеки човек да бъде двигател на промяната.

Най-доброто тепърва предстои. Ден 2 на Кошер ще предложи практически работилници, открити разговори и нови вдъхновения. Не го изпускай! Билети на hive.bg!

Кошер 2025 се провежда с генералното медийно партньорство на Нова Броудкастинг Груп и НетИнфо.

Редактор: Райна Аврамова