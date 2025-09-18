Вече над 20 години изложението „Уча в чужбина“ събира на едно място кандидат-студенти, водещи университети и експерти, за да представи най-актуалните възможности за обучение в чужбина. Гост на предаването „Социална мрежа“ е Бистра Илиева, която е управител на консултантска къща за образование и която ще разкаже за изложението, което трябва да даде повече на младите хора.

„Ще имаме една семинарна програма, на която всеки да може да чуе какви са възможностите за изучаване на езици в различните направления. Ще разясним какви мотивационни писма трябва да се подготвят, за препоръки и за цялата необходима документация. На изложението ще имаме щандове на наши партньорски университети с различни възможности за специалности и също така консултантски маси, които да посрещнат младите хора. Изложението е полезно с това, когато дойде един млад човек, то той може да се запознае с етапите, през които може и трябва да премине. На място ще представим какви видове сертификати се изискват. Тоест ще дадем отговори на всички въпроси, които вълнуват младия човек или по-скоро семейството му. Това е една инвестиция за родителите – да изпратят детето си да учи. Ще дадем консултация за най-доброто финансиране, например детето може да учи за бакалавър в България, а за магистър в чужбина. Или обратното. Многообразието е голямо и ние представяме всички европейски дестинации и университети. На едно такова изложение младите хора могат да се ориентират по какъв начин могат да стигат до тези университети“, разказва Бистра Илиева.

Мнението й е, че когато инвестираме в образование, то трябва да е възможно най-качественото образование и то да отговаря на желанията, възможностите и способностите на всеки един от кандидатите.

Кои са най-търсените университети и специалности?

„Промениха се дестинациите. Ако Великобритания беше една от водещите дестинации с английски език, сега поради причината, че излязоха от Европейския съюз, има високи такси за нашите кандидат-студенти. Фокусът се премести към Нидерландия. Университетите отвориха много програми на английски език, но пък базата за настаняване намаля и няма достатъчно места за младите хора. Като консултанти им казваме, че имат възможност да комбинират и да кандидатстват в няколко държави, за да имат избор. Тенденцията показва, че младите хора искат да отидат в държави, които са малко по-топли и с хубав климат като Испания и Италия. Има си емблематични университети, например като Университета Бокони в Италия, който предлага ранен прием. За децата от 12 клас ще им помогнем да кандидатстват навреме“, разяснява консултантът.

Има възможности за академично подготвените млади хора, а също така и за спортистите, които да разберат как могат да получат стипендии към университетите в САЩ. Всеки един спортист, който е развил кариерата си може да бъде представен, но му е необходима академичната справка, диплома и познания по езика.

Изложението ще се проведе тази събота, 20 септември в сградата на Интерпрет от 11.00 ч. до 17.00 ч. в София. За младите хора от Бургас ще бъдем в града на 27 септември, събота в хотел Марина, а във Варна ще сме на следващия ден 28 септември в хотел Черно море. В Плевен изложението ще се проведе на 4 октомври в хотел Ростов. За желаещите да получат повече информация, но с невъзможност да посетят изложението е предвиден стрийминг на всички семинари на 20 септември.

„Изложение като това, което ние правим повече от 20 години „Уча в чужбина“ дава обзор на родителите и детето. Показва им пътеката, по която да минат, без да се лутат", пояснява Бистра Илиева.

Редактор: Райна Аврамова