Тази вечер в София ще се състои празничният галаконцерт на юбилейното 25-о издание на Майсторския клас на Райна Кабаиванска, организиран съвместно с Нов български университет
Форумът отчете рекорден интерес – 140 кандидати от 30 държави. На сцената ще се представят лауреати от класа и гост солисти от международната сцена. В края на концерта примата ще обяви новите стипендианти на своя фонд, които ще получат подкрепа за специализация и международна кариера. Юбилейното издание е част от календара на културните събития на Столична община.
Вълнуваща премиера на документалния филм „КАБАИВАНСКА: СЕЗОН XXI ВЕК“
„Музиката е нещо много хубаво и важно за човечеството. А пеенето е просто израз на човека. Така че това мотивира и нашата борба от 25 години заедно с Нов български университет. Виждам, че има много талантливи деца в този клас и ще заведа много от тях в Италия със стипендии“, сподели Райна Кабаиванска.
Юбилейното издание на Майсторския клас се осъществява с медийната подкрепа на NOVA.
