Мащабен благотворителен концерт и спектакъл под надслов „Надежда за живот“ в помощ на SOS Детски селища България и безстопанствени животни, организира международна фондация „Теодора фон Ауерсперг“. Със събраните средства ще бъдат подпомогнати две каузи – изграждане на първия по рода си холистичен център в помощ на деца в нужда и безстопанствени животни и подпомагане на Център за обществена подкрепа – Перник на SOS Детски селища България в помощ на деца и семейства в риск.

„Надежда за живот“ – принцесата с български корени Теодора фон Ауерсперг, която се посвети на благотворителни каузи, помага на деца и семейства в риск у нас. Събитието „Надежда за живот“ е под шапката на „Софийски музикални седмици” 2025 и бележи тържествения финал на добре познатия Международен фестивал за класическа музика.

„Заставам зад най-нуждаещите се. Това са животните, природата и децата. От малка винаги съм обичала да помагам и закрилям. Това е част от моят път. С годините желанието ми се засили още повече. Идеята за новия холистичен център е да изградим една мрежа от младежи и деца, които ще продължат да се грижат за природата. Ще имат възможността да се изградят емоционално, да бъдат по-устойчиви и пълноценни. Иска ми се да изградим и модерна ветеринарна клиника и в момента преговарям с инвеститори. Още търсим място, надявам се да в близост до някое от SOS Детски селища България, за да може децата да я посещават“, разказва принцеса Теодора фон Ауерсперг.

„Нашият Център за обществена подкрепа в Перник вече 10 години подкрепя деца и възрастни от града и областта. Издържаме се изцяло от фондонабиране. Бихме могли да разгърнем пълния потенциал на Центъра, ако имаме постоянно финансиране и подкрепа от държавата. За момента това, което успяваме да направим е много. Колегите в центъра се раздават за всяко дете, за всяко семейство и за всяка кауза. Благодарни сме, че сме включени в кампанията на Теодора, защото по този начин работата ни ще набере популярност, ще станем по-видими за местната общност и за държавата, за да подкрепи и тя работата ни“, пояснява Антония Тилкова, Директор Програма SOS Детско селище Запад и допълва, че всеки проект се отчита индивидуално към дарителите и на сайт на SOS Детски селища България. Надеждата на Центъра е да събере средства поне за година напред.

Принцеса Теодора фон Ауерсперг разказва, че от дете спасява животни от приюти. „Преди две години и половина посетих България и видях, че тук нуждата е много голяма. Живяла съм в САЩ в продължение на 30 години. Израснала съм в Австрия и разликата е много голяма. Поне от моята гледна точка. Реших, че вероятно съдбата има значение, защото ме върна в България. Реших, че си заслужава да направя нещо за държавата, в която съм родена. И оттук да тръгне глобалното движение Esperanza For Life – „Надежда за живот“ и да обърнем внимание на тази страна. Хората тук са много добри и с големи сърца. Заслужава си да привлека вниманието насам“, категорична е принцеса Теодора фон Ауерсперг.

