В четвъртък в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:

За увеличението на цените за платено паркиране в София и разширяването на „синя” и „зелена” зона - в студиото – общинският съветник от ВМРО Карлос Контера.

И още: Има ли пари за софийските болници и поликлиники гостува председателят на здравната комисия в Столичния общински съвет д-р Антон Койчев.

Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева“, след новините в 17 часа.

Редактор: Цветисиана Костова