Един от най-силните гласове в разследващата журналистика Вероника Димитрова е номинирана за престижното отличие в конкурса на сп. GRAZIA „Жена на годината“ 2025 в категория „Медии“.

Вероника Димитрова е автор на едни от най-силните разследващи и социални репортажи в ефира на сутрешния блок на NOVA „Здравей, България” вече 20 години. С прецизност и безкомпромисност, тя създава материали, които не просто информират, а стават повод за обществени дискусии и законови промени. Сред тях попадат разкрития за сериозни злоупотреби в домове за възрастни хора, имотни измами за милиони, схеми на ало измамници и мними гадатели. Разследванията на Вероника неведнъж са провокирали намесата на Министерството на правосъдието, Прокуратурата и други държавни институции. Тя е носител на редица престижни награди, които са признание за нейната смелост и отдаденост на професията.

NOVA има сериозно присъствие и в специалната категория на конкурса „Споделени мигове“, в която номинация получи любимата телевизионна водеща на емблематичното предаване „На кафе“ Гала, заедно с дъщеря си Мари Константин. През изминалата година двете преживяха буря от емоции – от най-хубавото до най-страшното, и силната им връзка е само едно от доказателствата за красотата на споделените моменти.

Известните лица на NOVA могат да бъдат подкрепени на: https://woty.graziaonline.bg/

Престижният конкурс „Жена на годината 2025”, който стартира на страниците на списание GRAZIA и завършва с бляскава церемония по награждаване на победителките, за 20-та поредна година ще отличи едни от най-изявените дами от българското общество. И тази година, номинациите са в 10 категории: Модели, Дизайнери, Актриси, Музика, Изкуство, Медии, Общество, Бизнес, Спорт и Споделени мигове.

Вече две десетилетия конкурсът отличава силата, таланта, красотата и вдъхновяващата работа на накои от най-изявените дами у нас, които заслужено привличат светлините на прожекторите към себе си.

Кои от тези дами ще получат престижната титла “Жена на годината“ 2025 ще разберем на 16 октомври, когато е церемонията по награждаване на победителите.

Редактор: Боряна Димитрова