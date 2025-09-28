Може ли един албум да се превърне в лична изповед? Каква е ролята на родителите в откриване на таланта? И как звучи мелодията на бъдещето? Ще разберем от музиканта, пианист, композитор, диригент и преподавател Ангел Заберски-син.

„Изповедта е много хубаво нещо. Много лично нещо. Вярно е, че не знам кой кого откри. Аз музиката или тя мен. Защото едно 6-годишно дете надали знае за какво става въпрос. Още повече в това поприще. Относно това дали съм искал да бъда летец – да, имам афинитет към летенето. Но нещата не тръгнаха натам. Все още обаче се вълнувам от самолетите“, споделя Ангел Заберски.

„Детският педагог е много важна фигура, особено в музиката и помня добре как учителката ми разглоби пианото пред мен и родителите ми, може би, за да скъси дистанцията. Защото аз виждах в него просто един шкаф. За едно дете пианото е някаква мебел. Тя успя да запали интерес в мен и да ми привлече вниманието“, допълва той.

Ангел Заберски признава, че е имал много тежки моменти, свързани с музиката. И по-конкретно със свиренето, с писането на музиката. „Това наистина е труден процес. В по-голям процент нещата не се получават. Но това е и битката на музиканта – да преодолява пречките и несгодите. После, когато нещо е хубаво, е много сладко. Може би сега е узрял момента. Тук има символика, има метафора, но в същото време наистина изповедта е нещо лично. Изключително благодарен съм на моите родители, които вече не са на този свят. Първо, че са ме създали, възпитали са ме и са ме образовали. Образованието е много важно нещо. Както и семейната среда. Те искаха да бъда музикант и какво по-хубаво от това да им се отблагодаря с музика. Надявам се, че отгоре се радват за мен. С узряването си исках да не правя компромиси с музиката си. Можех да бъда комерсиален. Имаше такъв период в живота ми. Когато преди години имах популярност благодарение на Маги Халваджиян. Хареса ми, не мога да кажа, че не е хубаво да те ласкаят и да си популярен. Но е важно да бъдеш умерен и да избереш сам своя път. Аз избрах изкуството. Бил съм на сцена, бил съм в телевизии, познавам нещата от кухнята, знам за какво става въпрос. Но щях да тръгна в друга посока.“

Ангел Заберски ще зарадва своите почитатели на 1 октомври във Варна, във фестивалния комплекс, на 2 октомври в Добрич в „Органова зала“ и на 3 октомври в Русе в залата на операта.

NOVA е медиен партньор на концертите на Ангел Заберски.

Редактор: Боряна Димитрова