В сряда в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:

Новите герои. Признание за националите ни по волейбол. Разговор с Петър Кънев, вицепрезидент на българската федерация по волейбол и депутат от БСП.

И още: единно ли е мнозинството, което подкрепя кабинета. В студиото зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Румен Христов.

Редактор: Цветина Петрова