От 11 до 17 октомври София ще се превърне в арена на експериментално изкуство и интердисциплинарни проекти във фестивала 180° Лаборатория за иновативно изкуство. Събитието ще събере артисти от различни държави, които ще работят в полето на музиката, визуалните изкуства, пърформанса, танца и новите медии. В студиото на „Социална мрежа“ са артистичният директор на фестивала Александър Хаджиев и артистът – хореограф Яница Атанасова, които разказват какво да очаква публиката от фестивала, който дава свобода за интерпретация на артисти от различни сфери.

„Ние сме единственият фестивал в Източна Европа, който успя да се задържи 12 години и който се фокусира изцяло върху артистичния процес и риска в изкуството. Публиката в София ще види резултата от първата среща между артисти, които никога не са работили заедно, но в рамките на една седмица колаборация и съвместна работа, създават съвместно творчество. Този процес освен, че търси нови похвати в изкуството, същевременно отваря възможност и за диалог, който не е само между артистите, но и с публиката“, разказва артистичният директор на фестивала.

Международни артисти от независимата сцена се срещат в София на фестивала 180°

„Всяка година темата на фестивала е конструкт от думи, които имат много значения. Това е една от задачите на фестивала към всички участници – всеки да намери своята дефиниция. Затова ние като организатори не споделяме нашата дефиниция, за да не повлияем на артистите. Приветстваме и публиката да участва в с конкурса за късометражен, ням филм, който все още е отворен до 10 октомври. Всеки може да изпрати 1-минутно видео“, допълва Александър Хаджиев.

Танцовият артист и хореограф Яница Атанасова ще е в колаборация с още двама артисти – една дама от Южна Африка, която е оперна певица и кабаретен артист, а третият участник е флейтист, занимаващ се с инструментална музика. Все още трите събиращи се артисти нямат представа какво ще създадат в рамките на фестивала.

„Първите неща, които ме грабнаха в идеята е, че можем да се провалим. Това ще е процес, в който ще създадем нещо в рамките на три дни и то ще може да се проследи. Ние нямаме право, според правилата да конструираме нищо предварително. Можем да си разсъждаваме по темата Парадизо, но на живо ще оформим вижданията си“, разкрива Яница Атанасова.

Според хореографа импровизацията е нещо специфично и лично – някой я правят от малки, а други се страхуват от нея. То е една много конкретна връзка с подсъзнанието и за нея тя е полезна. За Александър Хаджиев импровизацията и правенето на изкуство е взимане на решения. Дали ще се правилни или грешни, ще покаже опита или моментната ситуация. Затова той отказва да поставя квалификации, тъй като в изкуството всичко е много абстрактно.

„Изкуството трябва да провокира мислене и конфронтация на творците с дадено нещо. Дори и емоцията или чувството да не е напълно приятно, това е функция, която допринася за нашето развитие като хора“, разсъждава Хаджиев. „Това, което съм научил от тези години опит е, че трябва егото да остане настрана и е важно да си партнираме и колаборираме. Тази година направихме колаборацията от седем фестивала, които се случват тази есен на платформата 3XPER1ENCE. Така имаме по-добра видимост, можем да си помагаме. Това е и начин да намерим подход в рамките на малко време как да съществуваме и работим заедно. За мен това е вид огледало на обществото.“

Фестивалът „180° – Лаборатория за иновативно изкуство“ се открива в събота на 11 октомври в клуб DOM, където ще е и откриването на АСТ Фестивал за свободен театър. През цялата седмица ще бъдат организирани различни събития, а закриването на фестивала ще е в „Топлоцентрала” в петък 17 октомври.

Редактор: Райна Аврамова