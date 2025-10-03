В понеделник в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:

Проблемите с „Топлофикация“ и цената на платеното паркиране в София. В студиото - общинският съветник от ПП–ДБ Димитър Петров.

И още: Ядрената енергетика и геополитиката - гост проф. Янко Янев, дългогодишен служител на Международната агенция за атомна енергия във Виена.

