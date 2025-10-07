В студиото на „Здравей, България“ Деница Гергова, арт директор на Галерия Vivacom Art Hall Оборище 5, където ще бъде изложена експозицията, разказва повече за реализацията на този ключов проект.

„Утре предстои откриването на изложбата, наречена „Императриците“ на Деймиън Хърст. Това не е първата изложба за България, но пък не е показвана през последните 6-7 години. За мен, като личност, която се занимава с изкуство вече повече от 15 години, това е един своеобразен връх в моята кариера – да мога да покажа отново в България такова световноизвестно име, което предизвиква огромен интерес по света. Деймиън Хърст е един от водещите британски художници и е сред най-продаваните по света. През 2008 г. реализира на търг в Sotheby's двудневен аукцион, в който продава свои творби за 111 млн. паунда. Което го превръща в един от най-продаваните живи артисти по света. От колекционерска гледна точка, той е прекрасна инвестиция. Лично аз, в качеството си на дилър и продавач на картини, се интересувам силно от него. От гледна точка на света е голямо признание в България да бъде показвано такова световно име. Това е една чисто колекционерска сбирка. Вчера получих информация, че Международната галерия в Англия, която представлява Деймиън Хърст, е обявила, че това събитие ще се случи в София. Това показва, че чрез такива наши малки опити на моята галерия през тези години, поставяме България на картата на световното изкуство.“

Галерия Vivacom Art Hall Оборище 5 посреща “Императриците” на Деймиън Хърст

„Деймиън Хърст е много провокативен артист. В София ще бъдат показани „Императрици“ по пет портрета на императрици на Китай, на Япония, на Индия, на Етиопия, на Византия, направени в ярко червено и изпълнени върху алуминий. За първи път Деймиън Хърст работи върху този материал. Творбите са разработени върху диамантен прах, с брокат в червено, символ на живота и смъртта, на войната. Самите произведения са конструирани чрез пеперуди, които са негов основен символ. Подредени са под формата на калейдоскопи. Рядкост е петте да могат да бъдат видени заедно“, разказва Деница Гергова.

Освен тези пет творби, посетителите на изложбата „Императриците“ на Деймиън Хърст в Галерия Vivacom Art Hall Оборище 5 ще могат да видят и други негови популярни произведения. „Инвестицията е сериозна и благодаря на партньорите, на които разчитам. На 17 октомври ще водя публична лекция за колекционери и ценители на изкуството, а изложбата ще бъде лимитирано време в България. Затова каня всеки, който има желание да я посети“, споделя Деница Гергова.

Експозицията ще бъде отворена за посещения от 8 октомври до 25 октомври 2025 г.

Изложбата на Деймиън Хърст в България се реализира с медийната подкрепа на NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова