Във вторник в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:

Кризите в София и моделите на управление – в студиото председателят на общинските съветници от БСП Иван Таков.

И още: След законодателните промени - сигурността на службите и сигурността на страната – в студиото бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев.

Редактор: Дарина Методиева