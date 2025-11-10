Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева”, след новините в 17 часа
Във вторник в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:
Кризите в София и моделите на управление – в студиото председателят на общинските съветници от БСП Иван Таков.
И още: След законодателните промени - сигурността на службите и сигурността на страната – в студиото бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев.
Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева“, след новините в 17 часа.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни