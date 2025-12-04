Тази събота екипът на „Ничия земя“ ще запознае зрителите с Надя. Още преди да навърши 18-годишна възраст зад гърба си вече има тонове преживяна болка, трудности, но и успехи. Ще ви изненада не само със силата на духа си, но и с волята да „изпълзи“ от мрачното си минало, за да се вкопчи в мечтата си – да учи медицина. Когато е изгубила почти всичко, което е имала – не само своите близки, но и илюзиите, че може да има нещо по-различно от бедното си настояще, се случва чудото или поне ѝ се дава шанс да го случи.

Гледайте епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.