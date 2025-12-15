В дните преди Рождество за 23-ти път инициативата под патронажа на президента „Българската Коледа” ще накара милиони българи да отворят сърцата си и да дарят за нуждаещи се деца. За настоящата година инициативата е разполагала с 3 млн. 750 хиляди лева, 550 деца са получили подкрепа за диагностика, лечение, рехабилитация и скъпи медикаменти, а за 26 лечебни заведения в цялата страна е била осигурена високотехнологична апаратура.

23-тото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа" ще бъде в подкрепа на децата с тежки хронични заболявания и увреждания. 10-годишният Божидар от Бургас е едно от тях. Семейството разбрало за болестта му преди години.

„На 3-годишна възраст той все още не можеше да говори, зъбите му не бяха поникнали. Направихме генетични изследвания, изпратихме ги в Германия и се установи, че има Синдром на Корнелия де Ланге. Това е синдрома за бавния растеж. Изостава примерно с година-две от неговите връстници“, разказва баща му Тодор Христов.

Божидар вече е ученик в трети клас, в самостоятелна форма на обучение. „Причината за това е, че трудно се концентрира и разсейва другите деца“, пояснява баща му.

Божидар си има свой любим предмет - българския език. Обича и да играе футбол.

За втора поредна година семейството ще очаква подкрепа от „Българската Коледа“ под патронажа на президента Румен Радев. Детето ще получи хормон на растежа, който трябва да му се поставя ежедневно. След първата година резултатите са налице.

„Откакто му даваме хормона, качи 7-8 кг, на ръст е пораснал със 7 см. Има доста подобрения", казва бащата.

Лекарите обаче са категорични, че приемът на хормона не трябва да се прекъсва, за да има резултати. Затова бащата на Божидар е благодарен на всеки, който се включва в „Българската Коледа“.

„Много им благодаря! Ако не са те, е много трудно да се справиш в днешно време“, споделя бащата на Божидар.

Редактор: Боряна Димитрова