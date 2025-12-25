Въпреки че инициативата "Българската Коледа" се променя и има нови каузи всяка година, има един клип, който не се променя от самото начало на кампанията. Симона е момиченцето от тази реклама. Когато я заснемат, тя е едва 6-годишна, а вече е мада дама. Но споменът за онзо момент ще е вечно жив. Познавате тези сини очи. Вече 17 години това са очите на благотворителната инициатива „Българската Коледа”. В ролята на детето, което рисува вкъщи и не може да излезе да играе навън, влиза Симона Шляпева. Тя вече е на 22 години.

"Тогава бях на 6 години, 4-та група и си спомням как майка ми ме взе от детска градина и отидохме в една студена сграда. Там вече имам по-силни спомени. Посрещнаха ме с голяма закачалка с различни пижами и казаха да си избера. Избрах едни цветенца", разказва Симона Шляпева.

Симона е избрана сред стотици деца модели. Тогава не осъзнава в какво участва. Знае само, че има отговорната задача да рисува.



"Когато рисувах слънцето ми свърши жълтият цвят, бях много разочарована как може да нямам жълто и да трябва да рисувам слънце с оранжево. Въобще не съм осъзнавала каква е тази кампания и какво носи рекламата, но сега вече много се радвам, че съм част от нея. Харесва ми добрината, вярвам в доброто и искам да правя добро. Това, че съм част от нея, е чест", категорична е Симона.

И ще продължи да е част от кампанията. Клипът и тази година е основен за популяризирането на "Българската Коледа". Симона вече е бакалавър по международен бизнес, учи специални ефекти за филми и игри, харесва фентъзи литература и японската култура и мечтае. Като всяко дете или пораснало такова…



"Доброто винаги се връща, особено когато е от сърце и искам да призова всички да се обединим и тази година в името на здравето на българските деца да подкрепят кампанията на Българската Коледа защото заедно можем повече", призовава Симона Шляпева.

Зрителите могат да подкрепят каузата на децата в беда с изпращане на благотворителен SMS на номер 1117.

Редактор: Райна Аврамова