-
България се обедини в името на нашите деца и „Българската Коледа“ събра рекордна сума за нуждаещите се
-
Броени минути до традиционния благотворителен спектакъл „Българската Коледа“ по NOVA
-
„Българската Коледа“ помага с модерна апаратура на СБАЛ „Проф. Иван Митев“
-
Кое е момиченцето, заснето в клипа на „Българската Коледа”?
-
„Българската Коледа“ осигури модерен неонатален респиратор за болница „Лозенец“
-
„Българската Коледа“ помага на 12-годишния Данаил, който мечтае да стане репортер
Инициатива помага в битката за живота на най-малките пациенти, които са хронично или тежко болни
Снощи се проведе традиционният благотворителен спектакъл „Българската Коледа“. И тази година инициативата беше в подкрепа на хронично и тежко болни деца. При някои от тях тези заболявания са довели до ограничение на функционалните възможности дори до степен на тежка инвалидност.
През изминалата година бяха събрани над милиона от дарения, с които е помогната на 550 деца и 26 лечебни заведения.
Концертът беше излъчен на живо по NOVA, а водещи на събитието бяха актьорите Даниел Върбанов и Александра Лашкова.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни