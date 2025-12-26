Снощи се проведе традиционният благотворителен спектакъл „Българската Коледа“. И тази година инициативата беше в подкрепа на хронично и тежко болни деца. При някои от тях тези заболявания са довели до ограничение на функционалните възможности дори до степен на тежка инвалидност.

През изминалата година бяха събрани над милиона от дарения, с които е помогната на 550 деца и 26 лечебни заведения.

Концертът беше излъчен на живо по NOVA, а водещи на събитието бяха актьорите Даниел Върбанов и Александра Лашкова.

